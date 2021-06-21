Слепцова: приснился кошмар: я, Зайцева и Вилухина вернулись в биатлон. А тренер — Лобода
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Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова рассказала, что ей приснился кошмарный сон: она вернулась в биатлон, причём её тренером оказалась украинская певица Светлана Лобода.
«Мне приснился кошмар: я вернулась в биатлон. Гонка на 15 км, холодно, руки замёрзли, на старт опоздала. Ну вот это всё. А, и лыжи так себе. Ольга Вилухина и Ольга Зайцева тоже вернулись.
Ну и самое интересное: наш тренер была Лобода! Проснулась и прям вслух сказала: «Слава богу, это сон!» — написала Слепцова в своём «инстаграме».
Помимо золота ОИ на счету Светланы Слепцовой золото чемпионата мира 2009 года в эстафете и бронза ЧМ-2008 в смешанной эстафете. Российская спортсменка завершила карьеру в 2017 году.
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