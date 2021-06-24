«Когда ты слишком большой фанат Бензема». Биатлонист Жаклен пошутил о полученной травме

Французский биатлонист Эмильен Жаклен получил небольшое повреждение левого запястья на сборах команды в Коррансон-ан-Веркоре (Франция). Биатлонист травмировался во время силовой тренировки, сообщает Nordic Magazin. Представители сборной Франции назвали травму несерьёзной.

«Когда ты слишком большой фанат Бензема». Биатлонист Жаклен пошутил о полученной травме Фото: https://instagram.com/emilienjck?utm_medium=copy_link

Сам Жаклен забавно отреагировал на неприятность. Он выложил в «сториз» своего «инстаграма» фото с перевязанной рукой, подписав его: «Когда ты слишком большой фанат Бензема».

Отметим, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема выступает на чемпионате Европы – 2020 с похожей повязкой из-за перелома пальца.

25-летний Жаклен – двукратный чемпион мира в гонке преследования, чемпион мира в мужской эстафете (2020 год), неоднократный победитель этапов Кубка мира.