Французский биатлонист Эмильен Жаклен получил небольшое повреждение левого запястья на сборах команды в Коррансон-ан-Веркоре (Франция). Биатлонист травмировался во время силовой тренировки, сообщает Nordic Magazin. Представители сборной Франции назвали травму несерьёзной.
«Когда ты слишком большой фанат Бензема». Биатлонист Жаклен пошутил о полученной травме
Фото: https://instagram.com/emilienjck?utm_medium=copy_link
Сам Жаклен забавно отреагировал на неприятность. Он выложил в «сториз» своего «инстаграма» фото с перевязанной рукой, подписав его: «Когда ты слишком большой фанат Бензема».
Отметим, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема выступает на чемпионате Европы – 2020 с похожей повязкой из-за перелома пальца.
25-летний Жаклен – двукратный чемпион мира в гонке преследования, чемпион мира в мужской эстафете (2020 год), неоднократный победитель этапов Кубка мира.
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