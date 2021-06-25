Йоханнес Бё и Тура Бергер поборются с Магдаленой Форсберг и Стиной Нильссон на шоу

Стал известен состав участников третьего сезона развлекательного шоу «Битва стран». В этом шоу шведские и норвежские спортсмены соревнуются друг с другом в различных индивидуальных и командных испытаниях.
Команду Норвегии будут представлять биатлонисты Йоханнес Бё и Тура Бергер, а также лыжники Томас Альсгорд и Астрид Якобсен. За Швецию выступят биатлонистки Магдалена Форсберг и Стина Нильссон, а также лыжники Андерс Содергрен и Маркус Хельнер.
Вести шоу вместе с Гунде Сваном будет восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонками Марит Бьёрген.
«Мы очень довольны составом этого сезона. Для нас это честь, и мы благодарны, что все они хотят участвовать в «Битве стран», несмотря на активную подготовку к Зимним Олимпийским играм», – приводит слова организаторов Kampanje.
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