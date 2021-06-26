Маргарита Васильева: мой молодой человек считает, что он сильнее меня, и у нас идет спор

Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала в своём профиле «Инстаграм» фотографию с летних сборов.
«Мой молодой человек считает, что он сильнее меня, и у нас идет спор, хочу доказать ему, что это не так.
P.S. А так, конечно же, я готовлюсь к отборам», — написала Васильева в «Инстаграме».
Пост полностью доступен в «Инстаграме» Маргариты Васильевой
В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.
- 26 июня 2021
-
11:27
- 25 июня 2021
-
09:58
- 24 июня 2021
-
21:54
-
10:07
- 23 июня 2021
-
11:12
-
09:07
- 22 июня 2021
-
11:00
- 21 июня 2021
-
21:27
-
11:19
-
08:40
- 20 июня 2021
-
18:29
-
17:34
-
12:56
-
10:53
-
10:37
- 19 июня 2021
-
10:05
- 18 июня 2021
-
14:56
- 17 июня 2021
-
13:38
- 16 июня 2021
-
21:58
-
18:14
-
14:06
-
12:26
-
12:12
- 15 июня 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:05
- 14 июня 2021
-
19:58
-
11:21
- 13 июня 2021
-
23:57
-
13:17
-
09:49
- 12 июня 2021
-
12:19
-
10:35
- 11 июня 2021
-
18:31
-
12:34