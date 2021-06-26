Маргарита Васильева: мой молодой человек считает, что он сильнее меня, и у нас идет спор

Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала в своём профиле «Инстаграм» фотографию с летних сборов.

«Мой молодой человек считает, что он сильнее меня, и у нас идет спор, хочу доказать ему, что это не так.

P.S. А так, конечно же, я готовлюсь к отборам», — написала Васильева в «Инстаграме».

Пост полностью доступен в «Инстаграме» Маргариты Васильевой

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.