Тренер сборной Украины по биатлону: зимой команда будет равняться на лидера

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец дал интервью журналистам, в котором подвёл итоги предсезонного сбора.

«На первом сборе было видно, кто на каком уровне. Зимой надо будет сравнивать команду, но равнять на лидера, а не на середину. Сейчас у нас немного другие задачи. У Нади Белкиной были проблемы со здоровьем, она пропустила два дня. А в целом — 95% того, что хотели, выполнили.

На первом месте — базовая подготовка. Кому-то надо больше работать на роликах, кому-то — на велосипедах. Уровнем стрельбы доволен.

Кто лучше себя чувствует и результат по секундомеру — это разные вещи. В прошлом году Юлия Джима бежала сильнее других. Сейчас она нормально готова, лучше, чем в прошлом году в этот период. Нам нужно, чтобы девушки приблизились к такому ритму. Похвалить можно многих.

Сейчас мы отправимся в Поклюку, потом девушки поедут домой на неделю. Надо отдохнуть три дня. А потом — на сбор в Хохфильцен — там уже будет больше специфики», — приводит слова тренера Супiльне.