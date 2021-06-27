Екатерина Юрлова-Перхт стала мамой во второй раз. Тириль Экхофф поздравила

Чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира в масс-старте, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала мамой во второй раз. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

Юрлова-Перхт опубликовала снимок ножек новорождённой малышки и подписала фото: «26.06.2021 Арина».

Фото можно посмотреть на странице Юрловой-Перхт в «Инстаграме».

Молодая мама получила множество поздравлений, в том числе от норвежки Тириль Экхофф. Обладательница Кубка мира к поздравлению добавила пару смайликов.

17 октября 2015 года Екатерина вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира.