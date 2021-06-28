Антон Шипулин: заставить вакцинироваться никто не может, но риски уж очень высоки

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.

«На прошлой неделе выступил с докладом о своей работе в Госдуме на совещании глав городских округов Северного управленческого округа Свердловской области. Я рассказал коллегам, какие законопроекты и поправки внёс на рассмотрение Думы, какой общественной и благотворительной деятельностью занимался, какие проблемы уральцев удалось решить. Ещё одна важная тема, которую мы обсудили на совещании, – вакцинация против коронавируса. В Северном управленческом округе открыты 32 пункта вакцинации. Этого, конечно, недостаточно. Сам видел, как люди сидят в очередях за прививкой.



Уже обсуждал с министром здравоохранения этот вопрос. Будем увеличивать количество пунктов. По данным на 24 июня, в Северном управленческом округе привились свыше 65 тысяч человек. Это чуть больше 20% от всего взрослого населения округа.



Друзья, прививаться, конечно, нужно. Заставить вас никто не может – процесс добровольный. Но эпидситуация складывается таким образом, что риски отказа от прививки уж очень высоки. Берегите себя и близких!» – написал Шипулин в своём «инстаграме».