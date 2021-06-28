Антон Шипулин: заставить вакцинироваться никто не может, но риски уж очень высоки

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.
«На прошлой неделе выступил с докладом о своей работе в Госдуме на совещании глав городских округов Северного управленческого округа Свердловской области. Я рассказал коллегам, какие законопроекты и поправки внёс на рассмотрение Думы, какой общественной и благотворительной деятельностью занимался, какие проблемы уральцев удалось решить. Ещё одна важная тема, которую мы обсудили на совещании, – вакцинация против коронавируса. В Северном управленческом округе открыты 32 пункта вакцинации. Этого, конечно, недостаточно. Сам видел, как люди сидят в очередях за прививкой.
Уже обсуждал с министром здравоохранения этот вопрос. Будем увеличивать количество пунктов. По данным на 24 июня, в Северном управленческом округе привились свыше 65 тысяч человек. Это чуть больше 20% от всего взрослого населения округа.
Друзья, прививаться, конечно, нужно. Заставить вас никто не может – процесс добровольный. Но эпидситуация складывается таким образом, что риски отказа от прививки уж очень высоки. Берегите себя и близких!» – написал Шипулин в своём «инстаграме».
- 28 июня 2021
-
15:09
-
08:49
- 27 июня 2021
-
23:12
-
21:50
- 26 июня 2021
-
13:46
-
11:27
- 25 июня 2021
-
09:58
- 24 июня 2021
-
21:54
-
10:07
- 23 июня 2021
-
11:12
-
09:07
- 22 июня 2021
-
11:00
- 21 июня 2021
-
21:27
-
11:19
-
08:40
- 20 июня 2021
-
18:29
-
17:34
-
12:56
-
10:53
-
10:37
- 19 июня 2021
-
10:05
- 18 июня 2021
-
14:56
- 17 июня 2021
-
13:38
- 16 июня 2021
-
21:58
-
18:14
-
14:06
-
12:26
-
12:12
- 15 июня 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:05
- 14 июня 2021
-
19:58
-
11:21
- 13 июня 2021
-
23:57
-
13:17