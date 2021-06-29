Дале — об экоинициативе Вирер: полёты на вертолёте не особо помогают экологии

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, норвежский биатлонист Йоханнес Дале прокомментировал информацию о том, что итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала одним из капитанов команд программы Международного союза биатлонистов по борьбе с изменениями климата. Вирер ранее неоднократно критиковали за использование вертолёта.

«Это немного противоречит традициям. Полёты на вертолёте не особо помогают экологии, когда ты становишься одним из лидеров кампании. Я не знаю, как часто Вирер летает на вертолёте, но понимаю людей, которые читают об этом и видят несоответствие. Это странно.

Вирер нужно потрудиться, чтобы заработать право на полёты. В таком случае в следующий раз совесть будет меньше её мучить", — приводит слова Дале VG.

В рамках программы IBU болельщики смогут присоединиться к одной из десяти команд, возглавляемых биатлонистами топ-уровня, и отслеживать свою физическую активность посредством фитнес-приложения Active Giving, которое пересчитает пройденные километры или сожжённые калории в деревья, высаживаемые в рамках проекта по восстановлению лесных массивов.