В СБР оценили шансы комплекса в Уфе принять международные соревнования по биатлону

Вице-президент СБР Алексей Нуждов рассказал об отношении сборной России к коронавирусным ограничениям, объяснил, почему группы сборной проводят подготовку в разных местах, а также оценил возможность биатлонного комплекса столицы Башкортостана принимать международные соревнования.
«По сравнению с прошлым годом ситуация, наверное, гораздо лучше, потому что тренерский штаб и спортсменов уже можно считать бывалыми. У спортсменов такая же ситуация, как и у обычных граждан. Единственное, им приходится чаще перемещаться, бывать в разных местах. Но за год накоплен достаточный опыт. В принципе уже научились справляться с этой бедой. Для всех методы борьбы одинаковые. Кто мог и желал — вакцинировались. Кто не вакцинировался — тот переболел и имеет антитела. А кто ни то, ни другое, тот досконально соблюдает меры, которые всем в нашей стране уже известны наизусть.
Почему сборы проходят в разных группах и в разных местах? Ничего нового в этом шаге нет. Пришли новые руководители, люди, отвечающие за спорт высших достижений в СБР, новые старшие тренеры. Это коллективное решение. Посмотрим, как это отразится на результате», — сказал Нуждов в эфире телеканала БСТ.
Нуждов также оценил возможность проведения международных биатлонных соревнований в Уфе.
«Естественно, Уфа будет рассматриваться на уровне грандов нашего биатлона как претендент на проведение международных соревнований самого высокого уровня — этапы Кубка мира, юношеские чемпионаты мира», — отметил вице-президент СБР.
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