Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о полученной травме запястья

Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен с юмором сообщил, что получил травму руки.

«Как дела? Всё ок. Небольшой перелом крючковидной кости. К счастью, ничего не болит, тренировки продолжаются, но с осторожностью. Прислушиваться к своему телу — залог эффективности», – написал Жаклен на своей странице в «Инстаграме».

Фото кисти спортсмена можно посмотреть на странице Эмильена Жаклена в «Инстаграме».

На чемпионате мира 2020 года в Антхольце Жаклен завоевал четыре медали — два золота в преследовании и мужской эстафете и две бронзы в сингл-миксте и масс-старте. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке выиграл бронзу в спринте. В гонке преследования не допустил ни одного промаха и защитил титул чемпиона мира.