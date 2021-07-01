Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о полученной травме запястья
Поделиться
Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен с юмором сообщил, что получил травму руки.
«Как дела? Всё ок. Небольшой перелом крючковидной кости. К счастью, ничего не болит, тренировки продолжаются, но с осторожностью. Прислушиваться к своему телу — залог эффективности», – написал Жаклен на своей странице в «Инстаграме».
Фото кисти спортсмена можно посмотреть на странице Эмильена Жаклена в «Инстаграме».
На чемпионате мира 2020 года в Антхольце Жаклен завоевал четыре медали — два золота в преследовании и мужской эстафете и две бронзы в сингл-миксте и масс-старте. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке выиграл бронзу в спринте. В гонке преследования не допустил ни одного промаха и защитил титул чемпиона мира.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
00:01
- 30 июня 2021
-
01:03
- 29 июня 2021
-
18:38
-
15:23
-
09:08
-
09:01
-
08:58
- 28 июня 2021
-
15:09
-
08:49
- 27 июня 2021
-
23:12
-
21:50
- 26 июня 2021
-
13:46
-
11:27
- 25 июня 2021
-
09:58
- 24 июня 2021
-
21:54
-
10:07
- 23 июня 2021
-
11:12
-
09:07
- 22 июня 2021
-
11:00
- 21 июня 2021
-
21:27
-
11:19
-
08:40
- 20 июня 2021
-
18:29
-
17:34
-
12:56
-
10:53
-
10:37
- 19 июня 2021
-
10:05
- 18 июня 2021
-
14:56
- 17 июня 2021
-
13:38
- 16 июня 2021
-
21:58
-
18:14
-
14:06
-
12:26
-
12:12
Партнерский контент