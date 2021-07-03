Чемпион мира по биатлону призвал Черчесова уйти в отставку

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Васильев написал открытое письмо тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову. Биатлонист опубликовал обращение на своей странице во «ВКонтакте».

«Три года назад мы всей страной рукоплескали достойному выступлению сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018. Сегодня мы наблюдали за абсолютно бездарной, а главное — безвольной игрой наших футболистов на чемпионате Европы.



Такое случается, когда спортсмены начинают играть не за флаг, а за деньги. Неоправданно завышенные зарплаты наших футболистов сыграли с ними злую шутку: они потеряли мотивацию и самовозвели себя в ранг звёзд.



Они потеряли ту нить, которая связывает спортсмена, выступающего за страну, и народ, живущий за МКАДом на зарплату в 15-20 тысяч рублей. Страна простила бы им любое поражение, если бы игроки боролись за каждый мяч как в последний раз! К сожалению, ничего подобного на поле мы не увидели», — говорится в письме.

Станислав Саламович, у Вас есть возможность уйти с высоко поднятой головой, снискав глубокое уважение у граждан нашей страны», — написал Васильев в своём обращении.