Каминский рассказал, выступят ли Латыпов, Елисеев и другие на летнем чемпионате мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, выступит ли его группа на летнем чемпионате мира, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа.
«Я сторонник того, что лучшая тренировка – это соревнование. У нас из-за того же коронавируса сроки чемпионата мира сдвигались, и теперь он стоит в середине нашего сбора на Семинском перевале. Прерывать среднегорный сбор – не очень хорошо. Поэтому участие в чемпионате мира под вопросом. Конечно, я ещё держу в голове, что проблемы с пандемией могут возникнуть. Поэтому мы всё-таки пропустим первенство. Возможно, отправим туда молодых ребят пробежать по юниорам», — сказал Каминский на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, в составе группы Каминского тренируются Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.
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