Евгения Павлова объяснила, почему в межсезонье переучивается надевать винтовку

Биатлонистка сборной России Евгения Павлова рассказала, что надевать винтовку особым способом ей запретил Международный союз биатлонистов (IBU).

Ранее Павлова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором надевает винтовку после стрельбы, поворачивая её вокруг оси перед тем, как закинуть на спину. «Попрощаемся. Такого больше не увидим», — подписала видео Павлова.

«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил», — приводит слова Павловой ТАСС.

Биатлонистка рассказла, что уже два месяца переучивается надевать винтовку.

Павлова является двукратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2018/2019 IBU признал Евгению лучшим новичком.