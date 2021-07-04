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Беременная Габриэла Соукалова провела тренировку на стрельбище

Беременная Габриэла Соукалова провела тренировку на стрельбище
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Двукратная чемпионка мира по биатлону из Чехии Габриэла Соукалова, которая ждёт ребенка, поупражнялась в стрельбе по мишеням.

Соукалова последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2016/2017, а в мае 2019 году объявила о завершении спортивной карьеры.

«Прошло больше 4 лет с тех пор, как я в последний раз стреляла из малокалиберной винтовки. Йитка Ландова, вместе с которой мы приобрели немало опыта во время биатлонной карьеры, отвела меня на небольшую тренировку на стрельбище в Яблонце-над-Нисоу.

Думала, не забыла ли я за прошедшие годы эти ощущения. Я немного потеряла в скорости, но опора на живот – это на самом деле довольно удобно для стрельбы в покое», – написала Соукалова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Габриэлы Соукаловой в «Инстаграме».

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