Убийцам российского мастера спорта по биатлону дали 14,5 года тюрьмы

Двое мужчин, которые в 2019 году в Красноярске до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, получили по 14,5 года лишения свободы. Об этом сообщает издание NGS24.

Оглашение приговора длилось более получаса. Центральный районный суд Красноярска вынес вердикт: оба обвиняемых получили по 14,5 года колонии строгого режима. Прокуратура ранее настаивала на почти идентичном наказании: 15 лет лишения свободы для каждого. Кроме того, с осуждённых будет взыскан ущерб в рамках гражданского иска: 5,4 млн рублей.

Драка произошла в ночь с 14 на 15 сентября 2019 года. Словесный конфликт закончился дракой с тяжёлыми последствиями для её участников. Красноярец Дмитрий Сисигин, который был мастером спорта по биатлону, впал в кому и скончался через 22 дня. Вскоре убийц поместили в СИЗО, где они находились всё это время.