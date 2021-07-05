Драчёв отреагировал на включение Губерниева в список угроз нацбезопасности Украины

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение властей Украины о включении комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности.
«Я не сомневаюсь, что в карьере Дмитрия Губерниева это не сыграет никакой роли и никак не помешает его популярности как комментатора не только зимних, но и летних видов спорта. Он настолько грамотно и профессионально ведёт многие виды спорта, что испортить это невозможно. А что он сказал про футбол — это часто бывает: эмоции у комментаторов и болельщиков всегда есть. Наверное, есть эмоции и у украинских чиновников, которые вдруг что-то услышали про себя. Я всегда смотрю на это с усмешкой. Можно Дмитрия внести хоть в чёрный список, хоть в красный, хоть в зелёный — что ему это даст? Он всегда очень поддерживал украинских спортсменов и в биатлоне, и в лыжных гонках. Мы дружили и дружим с президентами украинских федераций по зимним видам спорта, у нас никогда не было конфликтов. И говорить о том, что Губерниев стал на Украине персоной нон грата, немного смешно. Это звучит на уровне маразма», — приводит слова Драчёва «Газета.Ru».
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