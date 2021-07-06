«Дышится тяжело, прям задыхаюсь». Биатлонист юниорской сборной России привился от COVID-19

Биатлонист юниорской сборной России Евгений Емерхонов рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса.

«Уже просто бомбит. Поставил вакцину 28 июня, первые два дня было нормально, ну так, сонливость небольшая. На третий день кружилась голова, на четвёртый комбо: болит и кружится голова, дышится тяжело, прям задыхаюсь.

Плюс к этому слабое состояние, а у меня даже за всё время не было антител, то есть мне было просто [использовано нецензурное выражение].

Итог: всем, кто не поставил, лучше пропейте витаминчики, чтобы организм был готов, ну или я не знаю, не ставьте… Восемь дней после того, как я поставил вакцину, ничего не прошло», — написал Евгений Емерхонов в «сториз» своего «инстаграма».