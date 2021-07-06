Логинов, Цветков и Гараничев не выступят на летнем чемпионате мира по биатлону

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров дал интервью, в котором рассказал о сборах команды в Токсово.

«Пока что идёт базовая, основная работа, отработка технических элементов стрельбы. Только на этом сборе мы приступаем к комплексной работе.



Соревновательных, стрессовых тренировок мы здесь пока ещё не проводили. Начнём на этом сборе: где-то нужно будет уже не спокойно стрелять, а с небольшим стрессом.

Участие в летнем чемпионате мира не входило в подготовку. Пока мы не планируем, что будем участвовать или отбираться", — сказал Башкиров на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Сбор группы продлится до 20 июля. Под руководством Башкирова к сезону готовятся Александр Логинов, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин.