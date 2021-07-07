Биатлонистка Васильева рассказала, что делает, чтобы не свихнуться

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, как нужно поступать, чтобы не сойти с ума.

«Отрабатываю элемент в технике.

P. S. Я часто ухожу в себя. А чтобы не свихнуться, зачастую остаётся одно: брать себя в руки и тащить к цели. Главное, засыпать и просыпаться с этими мыслями», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к видео импровизированной домашней тренировки.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Маргариты Васильевой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Винтовки не хватает».

«Успехов вам! Я всегда болею за вас».

«Кто к чему стремится, тот того и достигает. Хорошего самочувствия!»

«Сложно представить семейного человека, который в себя уходит. Но у каждого свои тараканы в голове. Главное, тренируйся хорошо — надеюсь, вновь будешь в команде».