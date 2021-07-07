Логинов — о вакцинации: у нас нет выбора. Надо заботиться не только о себе

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал процесс вакцинации спортсменов от коронавируса.

«Пока что это всё-таки не обязательный проект, а выбор каждого, но у нас очень много перемещений, контактов в аэропортах, ещё где-то, поэтому у нас, честно говоря, нет выбора. Нам надо заботиться не только о себе, но и об окружающих», — сказал спортсмен на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Александр Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, Заслуженный мастер спорта.

Вчера, 6 июля, тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что участие в летнем чемпионате мира не входило в подготовку сборной России.