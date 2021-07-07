Логинов — о самоподготовке: взвесил, что в команде, которая сейчас есть, плюсов больше

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал о том, почему решил готовиться к соревнованиям в команде.

«Однозначно есть и плюсы и минусы. Просто взвесил, что в той команде, которая у нас сейчас здесь есть, плюсов больше — это и повлияло. Во-первых, у нас давно сработанный коллектив. Мы с Башкировым давно друг друга знаем, и с (Максимом) Максимовым. И так же спортсмены — кто опытный, постарше — мы с ними уже практически 10-12 лет друг друга знаем, поэтому работается нам комфортно — это самое важное», — сказал спортсмен на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Александр Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, Заслуженный мастер спорта.



Вчера, 6 июля, тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что участие в летнем чемпионате мира не входило в подготовку сборной России.