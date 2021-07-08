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Стало известно, когда Екатерина Юрлова-Перхт примет решение об участии в Олимпиаде

Стало известно, когда Екатерина Юрлова-Перхт примет решение об участии в Олимпиаде
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Виктор Юрлов, отец российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал о самочувствии дочери. 28 июня спортсменка во второй раз стала мамой.

«Всё в порядке, Катя чувствует себя отлично. Две недели она в любом случае планирует заниматься ребёнком. Всё будет решено буквально через пару недель, когда всё у Кати устаканится.

Мы пока не можем к ним даже попасть и помочь. Уже и не говорим о тренировочном процессе. У них же в Австрии там красная зона, нам туда никак не прилететь.

Есть ли определённость по участию в Олимпиаде? Катя обещала определиться в течение буквально пары недель. Будем смотреть на её здоровье, на самочувствие маленькой. Мы с ней так и договорились изначально. Так что лучше позвоните через пару недель, тогда мы точно примем решение!» — цитирует Юрлова «Спорт день за днём».

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