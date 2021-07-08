Стало известно, когда Екатерина Юрлова-Перхт примет решение об участии в Олимпиаде

Виктор Юрлов, отец российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал о самочувствии дочери. 28 июня спортсменка во второй раз стала мамой.
«Всё в порядке, Катя чувствует себя отлично. Две недели она в любом случае планирует заниматься ребёнком. Всё будет решено буквально через пару недель, когда всё у Кати устаканится.
Мы пока не можем к ним даже попасть и помочь. Уже и не говорим о тренировочном процессе. У них же в Австрии там красная зона, нам туда никак не прилететь.
Есть ли определённость по участию в Олимпиаде? Катя обещала определиться в течение буквально пары недель. Будем смотреть на её здоровье, на самочувствие маленькой. Мы с ней так и договорились изначально. Так что лучше позвоните через пару недель, тогда мы точно примем решение!» — цитирует Юрлова «Спорт день за днём».
- 8 июля 2021
-
08:10
-
08:02
- 7 июля 2021
-
20:47
-
18:53
-
18:40
-
09:59
-
08:18
- 6 июля 2021
-
15:22
-
14:51
-
12:45
- 5 июля 2021
-
21:18
-
19:43
-
19:31
-
17:21
-
15:00
-
14:58
-
12:44
-
11:11
- 4 июля 2021
-
23:27
-
20:47
-
19:27
-
18:28
-
13:03
-
12:53
- 3 июля 2021
-
22:55
-
11:49
-
10:59
- 2 июля 2021
-
08:49
-
08:32
- 1 июля 2021
-
15:59
-
10:59
-
09:45
-
00:01
- 30 июня 2021
-
01:03
- 29 июня 2021
-
18:38