Тириль Экхофф вакцинировалась от коронавируса
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Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф сделала прививку от коронавируса. Об этом спортсменка сообщила в своём "инстаграме".
Экхофф выложила фотографию с пластырем на плече после вакцинации в «сториз». «Рождественский сочельник и 17 мая (День Конституции Норвегии. – Прим. „Чемпионата“) сразу», — подписала фото биатлонистка.
Фотографию можно посмотреть в "сториз" «инстаграм-аккаунта» Тириль Экхофф.
Тириль Экхофф — обладательница Кубка мира в общем зачёте в сезоне 2020/2021, Олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, 10-кратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира по биатлону. Лидер сборной Норвегии во второй половине 2010-х годов и начале 2020-х.
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