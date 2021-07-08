«В июле в России тоже можно найти снег». Биатлонист Лапшин потренировался в одних трусах
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Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий Республику Корея, опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежее фото. На снимке спортсмен тренируется в одних трусах.
«Июль. В России тоже можно найти снег.
Уникальное место — Приисковое, в Хакасии. Спустя 14 лет я снова здесь. Изменилось многое: дороги до посёлка стали лучше, дороги на снег — хуже, понастроили много отелей, появились подъёмники для горных лыж и фрирайда, мошек и оводов не стало меньше с тех самых пор.
Солнца, как всегда, много, но всё равно довольно прохладно. Местные старожилы говорят, что давно такого не было», — подписал спортсмен фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Тимофея Лапшина.
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