«В июле в России тоже можно найти снег». Биатлонист Лапшин потренировался в одних трусах

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий Республику Корея, опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежее фото. На снимке спортсмен тренируется в одних трусах.

«Июль. В России тоже можно найти снег.

Уникальное место — Приисковое, в Хакасии. Спустя 14 лет я снова здесь. Изменилось многое: дороги до посёлка стали лучше, дороги на снег — хуже, понастроили много отелей, появились подъёмники для горных лыж и фрирайда, мошек и оводов не стало меньше с тех самых пор.

Солнца, как всегда, много, но всё равно довольно прохладно. Местные старожилы говорят, что давно такого не было», — подписал спортсмен фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Тимофея Лапшина.