Союз биатлонистов России (СБР) разработал антидопинговый логотип «Я/Мы за чистый биатлон». Об этом СБР сообщил в своём "инстаграме".

«Мы будем использовать логотип на внутренних соревнованиях в этом сезоне. Это сделано в рамках нашей антидопинговой стратегии, которую мы утвердили вместе с Международным союзом биатлонистов (IBU). Впервые логотип можно будет увидеть на внутрироссийских соревнованиях в Дёмино (Ярославская область)», — подписана фотография с логотипом.

Часть стартов в Дёмино пройдёт в рамках чемпионата России.

Ранее СБР проводил семинары для спортсменов по разным темам, включая антидопинг. Сейчас было решено дополнительно визуализировать приоритеты организации в этой области.

Фото логотипа можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте Союза биатлонистов России.