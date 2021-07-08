Союз биатлонистов России (СБР) разработал антидопинговый логотип «Я/Мы за чистый биатлон». Об этом СБР сообщил в своём "инстаграме".
«Мы будем использовать логотип на внутренних соревнованиях в этом сезоне. Это сделано в рамках нашей антидопинговой стратегии, которую мы утвердили вместе с Международным союзом биатлонистов (IBU). Впервые логотип можно будет увидеть на внутрироссийских соревнованиях в Дёмино (Ярославская область)», — подписана фотография с логотипом.
Часть стартов в Дёмино пройдёт в рамках чемпионата России.
Ранее СБР проводил семинары для спортсменов по разным темам, включая антидопинг. Сейчас было решено дополнительно визуализировать приоритеты организации в этой области.
Фото логотипа можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте Союза биатлонистов России.
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