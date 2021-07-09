Антон Шипулин — о ситуации с его фондом: дело приостановили. Бывший директор сбежала, ищут

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин высказался о ситуации с Викторией Щёлковой, которая ранее возглавляла благотворительный фонд имени спортсмена. Ранее на Щёлкову завели уголовное дело по факту мошенничества.
«Дело приостановили. Бывший директор сбежала и сейчас находится в розыске. Ищут. В какие-то моменты она пыталась опровергнуть информацию о хищении, но тем самым только подтвердила, что была не права. Было бы наоборот, она не пошла бы на такой шаг и не сбежала бы из страны. Ущерб от её действий мы понесли.
У меня — хорошая команда и мы работаем дальше. За два года закрыли более 50 заявок на оказание помощи. На этот год запланировано строительство шести площадок для воркаута. Мой фонд является хорошей поддержкой детям, тренерам, организациям. У меня нет своих средств, которые я мог бы тратить на эти цели, как у депутатов Законодательного Собрания, поэтому приходится обращаться к меценатам, доставать деньги из своего кармана или предлагать в помощь свой благотворительный фонд", — цитирует Шипулина «Глобус».
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