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Дмитрий Васильев: уход Черчесова открывает окно возможностей для отечественного футбола

Дмитрий Васильев: уход Черчесова открывает окно возможностей для отечественного футбола
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Считаю правильным, что случилось то, о чём я писал в своём открытом письме уже бывшему главному тренеру сборной. Уход Станислава Черчесова с поста в первую очередь открывает окно возможностей для отечественного футбола. Даёт шанс специалистам, которые смогут нацелить сборную на атакующую, яркую, интересную, современную, а главное – достойную игру. Именно такая нужна стране на чемпионате мира 2022 года», – написал Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.

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