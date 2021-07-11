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Эдуард Латыпов — о финале Евро-2020: лично я сегодня болею за Италию

Эдуард Латыпов — о финале Евро-2020: лично я сегодня болею за Италию
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Италии и Англии.

«Лично я сегодня болею за Италию. Спрашивал у других ребят, и большинство, конечно, тоже за итальянцев. Хотя кто-то, может, за Англию. Нравится футбол Италии, очень собранная команда, красиво играют.

Финал Евро — это яркое событие нынешнего года. В том году не получилось провести турнир. Думаю, сегодня у экранов будет очень много зрителей. Жду очень яркий матч», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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