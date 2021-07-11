Аршавин заявил, что российские биатлонисты попадают только в чужие мишени. Латыпов ответил
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Биатлонист Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» опроверг мнение бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, что россияне попадают только в чужие мишени, и пообещал, что в сезоне-2021/2022 у национальной команды будет другой результат.
Аршавин: Это точно Латыпов? Если сейчас выстрелит в нашу сторону и промахнётся, то это он. Почему вы только в чужие мишени попадаете? Отстрелялись — и такие: «Ой, нам пять кругов бежать». Почему?
Латыпов: В чужие мишени мы не попадаем. Мы попадаем в свои. Бывают, конечно, промахи, но это всё исправимо. Думаю, в этом году вы увидите другую картинку.
Аршавин — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года, Латыпов — призёр чемпионатов мира и Европы в эстафетах.
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