Аршавин заявил, что российские биатлонисты попадают только в чужие мишени. Латыпов ответил

Биатлонист Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» опроверг мнение бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, что россияне попадают только в чужие мишени, и пообещал, что в сезоне-2021/2022 у национальной команды будет другой результат.



Аршавин: Это точно Латыпов? Если сейчас выстрелит в нашу сторону и промахнётся, то это он. Почему вы только в чужие мишени попадаете? Отстрелялись — и такие: «Ой, нам пять кругов бежать». Почему?



Латыпов: В чужие мишени мы не попадаем. Мы попадаем в свои. Бывают, конечно, промахи, но это всё исправимо. Думаю, в этом году вы увидите другую картинку.

Аршавин — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года, Латыпов — призёр чемпионатов мира и Европы в эстафетах.