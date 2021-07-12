Дмитрий Васильев: лестно думать, что моё письмо повлияло на решение Черчесова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Чем мне не угодил Черчесов? Думаю, не одному мне, а всей российской аудитории, болеющей за наш футбол. Эта безвольная и бесхарактерная игра, много эпитетов можно подобрать… Её невозможно было смотреть. Именно поэтому я и решился написать письмо Станиславу Саламовичу, чтобы он набрался мужества. На самом деле, это смелое решение, и после этого я стал уважать его ещё больше. Потому что не только непросто отказаться от € 2,5 миллионов в год, но и снискать уважение всего нашего народа. Это дорогого стоит.



Мне лестно думать о том, что моё письмо повлияло на его решение. Ключевой момент был в том, что он потерял нить управления спортсменами. Они выходили на матч без желания», — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.