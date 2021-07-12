Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Дмитрий Васильев — биатлонистам: не обращайте внимания на весь этот хайп. Вы же часть шоу

Дмитрий Васильев — биатлонистам: не обращайте внимания на весь этот хайп. Вы же часть шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, который во время сезона активно критикует национальную команду, побывал на сборе группы Юрия Каминского в Кавголово (Ленинградская область) и обратился к спортсменам.

«Не обращайте внимания на весь этот хайп. Публика требует хайпа. Это шоу. Вы же часть шоу. Не обижайтесь на какие-то высказывания. Я сам спортсмен и знаю, что, когда не получается, сам не знаешь, куда бежать, а тут ещё и критики всякие.

Это часть игры. Поэтому, если кого-то обидел, не обижайтесь. Это просто игра. Публика зато сразу реагирует: о, биатлон! Ну, что делать, такая жизнь у нас. Думаете, я за вас не переживаю? Конечно, переживаю. Так же хочется вам чем-то помочь, но не знаю чем. Скажите чем — помогу. Есть кое-какие ресурсы.

Поэтому близко к сердцу не принимайте. Да вообще не смотрите вы этот интернет. Занимайтесь своим делом, это всё — вне вас, это отдельная история, она живёт своей жизнью, вы живите своей. Не обращайте внимания на всю эту ерунду», — сказал Васильев биатлонистам в ролике на YouTube-канале СБР.

Новость по теме
Зигфрид Мазе: слова Васильева о допинге — как нож в спину после моей попытки помочь России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021