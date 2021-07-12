Дмитрий Васильев — биатлонистам: не обращайте внимания на весь этот хайп. Вы же часть шоу

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, который во время сезона активно критикует национальную команду, побывал на сборе группы Юрия Каминского в Кавголово (Ленинградская область) и обратился к спортсменам.

«Не обращайте внимания на весь этот хайп. Публика требует хайпа. Это шоу. Вы же часть шоу. Не обижайтесь на какие-то высказывания. Я сам спортсмен и знаю, что, когда не получается, сам не знаешь, куда бежать, а тут ещё и критики всякие.

Это часть игры. Поэтому, если кого-то обидел, не обижайтесь. Это просто игра. Публика зато сразу реагирует: о, биатлон! Ну, что делать, такая жизнь у нас. Думаете, я за вас не переживаю? Конечно, переживаю. Так же хочется вам чем-то помочь, но не знаю чем. Скажите чем — помогу. Есть кое-какие ресурсы.

Поэтому близко к сердцу не принимайте. Да вообще не смотрите вы этот интернет. Занимайтесь своим делом, это всё — вне вас, это отдельная история, она живёт своей жизнью, вы живите своей. Не обращайте внимания на всю эту ерунду», — сказал Васильев биатлонистам в ролике на YouTube-канале СБР.