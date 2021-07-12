Юрий Каминский рассказал, зачем биатлонистам нужно упражнение с покрышками

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об упражнении с «баллонами», которое спортсмены выполняли на сборе в Кавголово (Ленинградская область). Биатлонисты по 10 минут ездили на лыжероллерах, везя за собой автомобильные шины.

«Это упражнение нужно для того, чтобы повысить мощность движений. Беря баллон, мы создаем сопротивление, которое спортсмен преодолевает. Соответственно, мышечно они привыкают работать с высокой мощностью, которую потом должны реализовать в лыжных движениях.

Говорите, покрышки не очень тяжёлые? Ну, есть ещё от «БелАЗа» (смеётся). На самом деле спринтеры у меня таскали немножко побольше, но спринтерам всё-таки нужна более высокая мощность. Здесь пока ребятам — это то, что нужно. И то не всем, кому-то мы берём от легковой машины, кому-то — чуть побольше», — сказал Каминский в интервью YouTube-каналу СБР.