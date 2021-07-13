Стурла Холм Легрейд привился от коронавируса

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд сообщил в своём «инстаграме», что он привился от коронавируса.

«Первая доза вакцины», — написал Легрейд.

Напомним, 24-летний Стурла Холм Легрейд является четырёхкратным чемпионом мира, обладателем «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования, победителем этапов Кубка мира. С сезона-2020/2021 вошёл в основной состав сборной Норвегии по биатлону.

В первом полноценном для себя сезоне на Кубке мира Легрейд выиграл пять личных гонок и занял второе место в общем зачёте. А также завоевал два личных золота на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Кубок мира по биатлону в сезоне-2021/22 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция), а завершится в норвежском Осло 20 марта 2022 года.