«Стейк какой прожарки предпочитаете?» Братья Бё высмеяли свой уровень загара

Норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в «Инстаграме» совместную фотографию с братьями – Йоханнесом и Расмусом, добавив к ней забавную подпись.

Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.

«Стейк какой прожарки вы предпочитаете? Наша семья покрывает всё меню», — написал Бё в своём «инстаграме», высмеяв разный уровень загара братьев.

Отметим, что в семье Бё пятеро детей – братья Расмус, Тарьей, Йоханнес и Гёте и сестра Мартина. Помимо Тарьея и Йоханнеса профессионально биатлоном занимается самый младший представитель семьи – Гёте.

В прошедшем сезоне-2020/2021 Тарьей Бё завоевал малый Кубок мира в программе масс-стартов, в то время как Йоханнес стал обладателем «Большого хрустального глобуса» третий год подряд.