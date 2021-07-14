«Стейк какой прожарки предпочитаете?» Братья Бё высмеяли свой уровень загара
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в «Инстаграме» совместную фотографию с братьями – Йоханнесом и Расмусом, добавив к ней забавную подпись.
Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.
«Стейк какой прожарки вы предпочитаете? Наша семья покрывает всё меню», — написал Бё в своём «инстаграме», высмеяв разный уровень загара братьев.
Отметим, что в семье Бё пятеро детей – братья Расмус, Тарьей, Йоханнес и Гёте и сестра Мартина. Помимо Тарьея и Йоханнеса профессионально биатлоном занимается самый младший представитель семьи – Гёте.
В прошедшем сезоне-2020/2021 Тарьей Бё завоевал малый Кубок мира в программе масс-стартов, в то время как Йоханнес стал обладателем «Большого хрустального глобуса» третий год подряд.
Новость по темеЙоханнес Бё показал фото на весах, добавив к нему эмодзи SOS
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