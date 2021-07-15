Динара Алимбекова: ищите ту работу, сложность которой вам будет в удовольствие

25-летняя белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала мотивационное фото с тренировки в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Динары Алимбековой.

«Любая работа сложна. Ищите ту работу, сложность которой вам будет в удовольствие», — написала Алимбекова в своём «инстаграме».

В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.

В завершившемся сезоне-2020/2021 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.