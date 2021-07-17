Куклина показала, как восстанавливается с помощью криосауны. Губерниев отреагировал

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала, как восстанавливается после тренировок с помощью криосауны.
Публикация доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
«Криосауна не только освежает, но и восстанавливает мышцы после тяжёлых нагрузок. Купальник, носки и перчатки – это всё, что нужно, чтобы кайфануть в холодильнике при -80 градусах. Всем здоровья и не перегреваться!», — написала Куклина в своём «инстаграме».
«Лариса, ты супер!» — отреагировал на фото известный комментатор Дмитрий Губерниев.
В прошедшем сезоне-2020/2021 30-летняя Куклина, на счету которой 195 очков, заняла 38-е место в общем зачёте Кубка мира. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.
К грядущему олимпийскому сезону Куклина готовится в группе старшего тренера сборной России Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.
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