Куклина показала, как восстанавливается с помощью криосауны. Губерниев отреагировал

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала, как восстанавливается после тренировок с помощью криосауны.

Публикация доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

«Криосауна не только освежает, но и восстанавливает мышцы после тяжёлых нагрузок. Купальник, носки и перчатки – это всё, что нужно, чтобы кайфануть в холодильнике при -80 градусах. Всем здоровья и не перегреваться!», — написала Куклина в своём «инстаграме».

«Лариса, ты супер!» — отреагировал на фото известный комментатор Дмитрий Губерниев.

В прошедшем сезоне-2020/2021 30-летняя Куклина, на счету которой 195 очков, заняла 38-е место в общем зачёте Кубка мира. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.

К грядущему олимпийскому сезону Куклина готовится в группе старшего тренера сборной России Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.