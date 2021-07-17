Биатлонист из сборной Удмуртии пожаловался на нехватку средств для выезда на соревнования

Биатлонист сборной Удмуртии Виктор Плицев сообщил о нехватке финансирования. По словам спортсмена, в связи со сложившейся финансовой ситуацией региональная команда не сможет принять участие во Всероссийских соревнованиях, в том числе в летнем чемпионате России, который пройдёт на базе «Дёмино» (Рыбинск, Ярославская область) с 23 по 29 июля.
Публикация доступна в «инстаграме» Виктора Плицева.
«Короче, накипело! Прошла сегодня очередная трёхчасовая тренировка! Обидно до глубины души: тренируешься по три раза в день, бегаешь по лесу 3 часа, стараешься для того, чтобы просто взять и не поехать на соревнования! Единственная цель спортсмена – это выступить на соревнованиях, показать на что способен. В итоге команда Удмуртской республики просто не едет на старты из-за того, что нет денег», — написал Плицев в своём «инстаграме».
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