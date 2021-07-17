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Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен стал отцом во второй раз

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен стал отцом во второй раз
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен и его подруга журналистка Саманта Скугранд стали родителями во второй раз. Девочка, которую назвали Эльзой, родилась 15 июля. У пары есть двухлетний сын Магнус.

«15 июля родилась наша любимая маленькая Эльза и сделала семью полной. Спасибо замечательным акушеркам и медсёстрам в родильном отделении и ABC-клиники в Уллеволе. Их знания и огромная забота — это всё! Мы с Эмилем бесконечно благодарны за нашу маленькую дочь. И спасибо старшему брату Магнусу за красивые цветы», — написала Скугранд на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Саманты Скугранд в «Инстаграме».

Поздравления в комментариях оставили Мартен Фуркад, Тириль Экхофф, Хейди Венг и другие биатлонисты и лыжники.

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