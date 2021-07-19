Чемпион ОИ Васильев предположил исчезновение олимпийского движения из-за ВАДА

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что действия Всемирного антидопингового агентства могут привести к упадку и исчезновению олимпийского движения.

«Нельзя отменять Олимпиаду и останавливать процесс, иначе он может деградировать совсем и пойти по наклонной. Для зрителей будет очень важно посмотреть Игры и продолжить активную фазу олимпийского движения, которое сейчас упорно пытаются уничтожить.

Думаю, если Всемирное антидопинговое агентство продолжит и дальше самостоятельно решать, кого казнить, а кого миловать, лет через десять олимпийского движения вообще не будет», — приводит слова Васильева «Петербургский дневник».

Ранее Дмитрий Губерниев оценил решение CAS допустить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на ОИ в Токио.



