Антон Шипулин подал документы в окружную избирательную комиссию

Российский биатлонист Антон Шипулин подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы.

«Ну вот и всё! Сдал документы в окружную избирательную комиссию. У избиркома есть 10 дней, чтобы рассмотреть их. Надеюсь, никаких ошибок нет и меня зарегистрируют кандидатом в депутаты Госдумы.

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Я подаю документы уже не в первый раз, но всё равно как-то волнительно. Спасибо, что так поддерживаете меня! Я читаю все ваши комментарии и сообщения в direct. Мне очень важно знать, что моя работа не была напрасной, что удалось кому-то помочь, решить задачи округа. Впереди ещё очень много работы, и ваша вера в меня придаёт мне сил!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Антона Шипулина.