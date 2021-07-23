Биатлонист Йоханнес Бё пожелал удачи всем участникам Олимпийских игр в Токио

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке норвежский биатлонист Йоханнес Бё в день открытия летних Игр в Токио достал свою золотую медаль и обратился к ней.

«Три года прошло с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Как можно видеть по моему лицу, ты вызываешь много хороших воспоминаний.

Всем спортсменам мира, участвующим в Олимпийских играх в Токио, желаю удачи. Норвежским спортсменам — мы верим в вас», — написал Бё на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».

Напомним, сегодня состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать