Антон Бабиков выиграл масс-старт на чемпионате России по летнему биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в масс-старте на летнем чемпионате России, который проходит в Дёмино (Ярославская область). Бабиков почти на 18 секунд опередил Карима Халили, занявшего второе место. Оба биатлониста допустили по три промаха.

В аналогичной дисциплине у юниоров победу одержал Дмитрий Шамукаев. С одним промахом он всего на 14 секунд опередил Даниила Фомина, зашедшего на четыре штрафных круга.



Биатлон. Чемпионат России. Дёмино, Ярославская область

Масс-старт. Мужчины



1. Антон Бабиков (Башкортостан) – 37:04.8 (3)

2. Карим Халили (Москва) +17.9 (3)

3. Ярослав Костюков (Ленинградская область) +33.2 (2)



Масс-старт. Юниоры



1. Дмитрий Шамукаев (Санкт-Петербург) – 34:47.4 (1)

2. Даниил Фомин (Москва) +14.2 (4)

3. Дмитрий Усов (Пермский край) +47.8 (6)