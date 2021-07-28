Антон Бабиков выиграл масс-старт на чемпионате России по летнему биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в масс-старте на летнем чемпионате России, который проходит в Дёмино (Ярославская область). Бабиков почти на 18 секунд опередил Карима Халили, занявшего второе место. Оба биатлониста допустили по три промаха.
В аналогичной дисциплине у юниоров победу одержал Дмитрий Шамукаев. С одним промахом он всего на 14 секунд опередил Даниила Фомина, зашедшего на четыре штрафных круга.
Биатлон. Чемпионат России. Дёмино, Ярославская область
Масс-старт. Мужчины
1. Антон Бабиков (Башкортостан) – 37:04.8 (3)
2. Карим Халили (Москва) +17.9 (3)
3. Ярослав Костюков (Ленинградская область) +33.2 (2)
Масс-старт. Юниоры
1. Дмитрий Шамукаев (Санкт-Петербург) – 34:47.4 (1)
2. Даниил Фомин (Москва) +14.2 (4)
3. Дмитрий Усов (Пермский край) +47.8 (6)
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