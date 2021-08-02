Француз Эмильен Жаклен сломал руку при падении с велосипеда. Ему потребуется операция

Трёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен сообщил об очередной травме руки на тренировке после падения на велосипеде. Месяц назад, в июле 2021 года, Жаклен получил перелом крючковидной кости руки.

Публикация доступна в «инстаграме» Эмильена Жаклена.

«Плохие новости… Велосипед падает, и теперь все планы срываются. Перелом лучевой кости со смещением, операция завтра в Норвегии. Буду держать вас в курсе!» — написал Жаклен в своём «инстаграме».

В комментариях к публикации Жаклена поддержали коллеги – норвежец Йоханнес и Тарьей Бё, Йоханнес Дале, швед Себастиан Самуэльссон, француз Мартен Фуркад и другие.

Издание Nordic Magazine со ссылкой на врача французской сборной Стефана де Жезуса передаёт, что после операции Жаклен потратит на восстановление от 4 до 6 недель.

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