Тириль Экхофф: нереально завидую тем, кто побывал в отпуске

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф рассказала, как проходит её подготовка к Олимпийским играм — 2022 в Пекине (Китай).
«Я делаю свою работу, много времени провожу в Холменколлене и Фоссуме, увеличила часы работы на стрельбище. А ещё нереально завидую тем, кто побывал в отпуске.
Олимпиада для меня — это часть сезона. Я очень заинтересована в том, чтобы хорошо выступить и на Кубке мира, хочу продолжить с того места, на котором остановилась в прошлом сезоне.
Стараюсь проводить хорошие, тяжёлые тренировки, однако предпочтение отдаю тренировкам на стрельбище, потому что надо быть готовой к несколько разряженному воздуху в Пекине. Я готовлюсь к разным сценариям, по которым пойдёт гонка, в том числе из-за ветровой обстановки. Все мы знаем, что это особое место с сильным ветром, так что там будет над чем поработать.
К сожалению, в биатлоне нельзя ничего полностью повторить. Я знаю, что нахожусь в статусе фаворита, но биатлон есть биатлон», — приводит слова Экхофф VG.
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