Биатлонист Тарьей Бё объявил о помолвке со своей девушкой Гитой Симонсен

Олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Тарьей Бё объявил о помолвке со своей девушкой Гитой Симонсен. 33-летний Тарьей и Гита встречаются с 2017 года.

«То лучшее, что есть в моей жизни, внезапно стало ещё лучше» – написал Бё на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Тарьея Бё в «Инстаграме».

Тарьей — старший брат Йоханнеса Бё. Он олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, одиннадцатикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. В сезоне-2010/2011 Бё-старший в возрасте 22 лет стал самым молодым обладателем Кубка мира по биатлону в общем зачёте.

Гита Симонсен работает продюсером на норвежской радиостанции NRK P3, а также индивидуальным предпринимателем в Simonsen Media.