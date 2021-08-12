«У нас с тобой всё получится». Биатлонистка Васнецова показала винтовку
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова показала фото с винтовкой.
«У нас с тобой всё получится», — подписала фотографию Васнецова в своём «инстаграме».
Официальный «инстаграм» Союза биатлонистов России отреагировал на этот пост смайликом, символизирующим силу.
Валерия Васнецова входит в группу подготовки старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова на олимпийский сезон-2021/2022. Вместе с ней в группе тренируются Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля.
Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме» Валерии Васнецовой.
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