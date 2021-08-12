Личный наставник Логинова объяснил исключение из тренерского состава сборной России

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, объяснил своё исключение из списка тренеров сборной России на сезон-2021/2022.
«Я не имел юридического права находиться на ставке ЦСП, потому что работаю со сборной Болгарии. Моё нахождение в этом списке ничего не давало, так что сейчас меня из него просто убрали. Понятия не имею, зачем меня надо было туда вообще включать, потому что у меня двухлетний контракт с болгарской федерацией.
Работа с Логиновым? У нас хороший контакт, общаемся как с Сашей, так и с тренером сборной Сергеем Башкировым. Никаких проблем», — приводит слова Касперовича ТАСС.
Напомним, Касперович, подписавший летом 2020 года контракт со сборной Болгарии, в июне этого года был включён в список тренеров сборных команд России по биатлону на новый сезон как личный наставник Логинова.
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