Карим Халили стал вторым в шоу-гонке «Сити Биатлон» в Висбадене, победил Йоханнес Бё

Россиянин Карим Халили занял второе место в шоу-гонке «Сити Биатлон» в Висбадене (Германия). В финале он уступил только норвежцу Йоханнесу Бё.

Гонка традиционно проходит на лыжероллерах и состоит из квалификации и финала. Девять биатлонистов начинают соревнования с массового старта. Квалификация – два круга по 1600 м и две стрельбы. Финал – шесть кругов по 1600 м и пять заходов на стрельбища. На рубеже можно использовать три дополнительных патрона. За каждую незакрытую мишень нужно отстоять 10 секунд на «штрафной площадке».



«Сити Биатлон». Висбаден, Германия

Мужчины. Квалификация



1. Тарьей Бё (Норвегия) – 8.44,1

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +0,1

3. Лукас Хофер (Италия) +0,6...

6. Карим Халили (Россия) +2,3

Мужчины. Финал



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 32.01,5 (0+6)

2. Карим Халили (Россия) +16,4 (0+5)

3. Лукас Хофер (Италия) +22,7 (2+9)

4. Роман Реес (Германия) +29,7 (0+8)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) +42,2 (0+10)

6. Яков Фак (Словения) +1.07,9 (0+8)