Тарьей Бё отреагировал на свои падения в лыжероллерной шоу-гонке в Висбадене

Вчера в Висбадене (Германия) завершилась шоу-гонка «Сити Биатлон», которая традиционно проходит на лыжероллерах. Победителем соревнований стал норвежец Йоханнес Бё, а его брат Тарьей, который шёл первым после квалификации, дважды упал и получил небольшие повреждения.

«Я в порядке, всем большое спасибо. Думаю, что мне очень повезло. Три примечания после гонки: всегда надевайте шлем, не используйте эти крепления и не позволяйте своему брату-победителю привлечь к себе внимание», — написал Тарьей в своём «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Тарьей Бё.

Помимо Бё, проблемы с креплением возникли ещё у двух биатлонистов. Организаторы соревнований объявили, что крепления на всех лыжероллерах после этого инцидента будут заменены.