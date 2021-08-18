Сборная Беларуси в полном составе пропустит летний чемпионат мира по биатлону

Сборная Беларуси по биатлону в полном составе пропустит летний чемпионат мира, который пройдёт с 26 по 29 августа в Нове-Место (Чехия).
«Мы не подавали заявку на участие. Наши биатлонисты готовятся к Играм», — приводит слова представителя пресс-службы Белорусской федерации биатлона (БФБ) Sputnik.
Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
Ранее призёр Олимпийских игр — 2008 в десятиборье, белорус Андрей Кравченко сообщил, что Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам выезды за рубеж, в том числе на коммерческие соревнования, пригрозив увольнениями. «Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований… теперь за ваше молчание придётся расплачиваться. Но чем дальше, тем интереснее наблюдать! Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS», — прокомментировал произошедшее Кравченко.
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